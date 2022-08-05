В Донецке, где вчера под обстрел попали "Донбасс палас" и драмтеатр, сформировали "следственное управление Следственного комитета России", который займется расследованием "преступлений украинских националистов".

Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ.

Также сообщают, что в захваченный Северодонецк Луганской области приехал глава СК РФ Александр Бастрыкин. А так называемые "следственные управления" должны будут открыться в ряде захваченных городов, а не только в Донецке.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что "ЛДНР" смогут полностью перейти на российское законодательство до середины сентября.

Как писала "Страна", в Донецке и Луганске открыли пункты выдачи российских паспортов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.