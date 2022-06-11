В Норвегии назвали причины, по которым Украину не возьмут в Евросоюз сейчас. Фото: Pixabay

Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас.

Их назвала пара экспертов - Ярле Трундал, профессор политологии в университетах Осло и Агдера, и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Осло.

По их мнению, причины таковы:

  • повсеместная коррупция;
  • проблемы с верховенством закона и демократией;
  • экономику и политику контролируют олигархи;
  • нищета и национализм;
  • ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.

Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен.

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