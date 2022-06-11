Коррупция, национализм, нищета. В Норвегии назвали причины, по которым Украину не возьмут в ЕС прямо сейчас
Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас.
Их назвала пара экспертов - Ярле Трундал, профессор политологии в университетах Осло и Агдера, и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Осло.
По их мнению, причины таковы:
- повсеместная коррупция;
- проблемы с верховенством закона и демократией;
- экономику и политику контролируют олигархи;
- нищета и национализм;
- ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.
Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен.
"Страна" разбиралась, почему Киеву предлагают кандидатство в ЕС с условиями, в этом материале.
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