Норвежская вещательная корпорация NRK называет пять причин, препятствующих Украине быть принятой в ЕС прямо сейчас.

Их назвала пара экспертов - Ярле Трундал, профессор политологии в университетах Осло и Агдера, и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Осло.

По их мнению, причины таковы:

повсеместная коррупция;

проблемы с верховенством закона и демократией;

экономику и политику контролируют олигархи;

нищета и национализм;

ускоренное вступление Украины в ЕС будет несправедливым по отношению к странам, которые ждут этого годы.

Особый акцент делается на коррупции. В Украине дела обстоят хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, считает Холм-Хансен.

"Страна" разбиралась, почему Киеву предлагают кандидатство в ЕС с условиями, в этом материале.

Также мы рассказывали, что в Евросоюзе подготовили и "положительное", и "отрицательное" решение по статусу кандидата для Украины.