"ДНР" и "ЛНР" смогут полностью перейти на российское законодательство в течение месяца или полутора, то есть до середины сентября. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, отвечающий за координацию с "народным советом ЛНР", сообщают российские СМИ.

По его словам, на российские законы перейдет "все, что касается местного самоуправления и бюджетного регламента".

"Иными словами, "республики" Донбасса готовятся стать регионами РФ. Отметим, что как раз в указанные сроки - через месяц-полтора - на оккупированных территориях могут провести "референдум" о вхождении в состав России", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в оккупированных городах Донецкой области появилась агитация за вхождение в состав России.

Также мы писали, что российский сенатор допустил, что с осени РФ начнет принимать в свой состав новые территории.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.