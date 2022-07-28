Российский сенатор Андрей Клишас допустил, что с осени Россия начнет принимать в свой состав новые территории.

Об этом он написал в Telegram-канале.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - заявил Клишас.

Осенняя сессия в России начинается с 30 августа с работы в регионах. Первое собрание Дума проведет 13 сентября, Совет федерации - 21 сентября.

Отметим, что на сентябрь на оккупированных территориях Украины планируется "референдум" о вхождении в состав РФ (такие заявления идут от представителей оккупационных "администраций").

Недавно также сообщалось, что в "ДНР" хотят провести "референдум" с результатом 70% за присоединение к РФ.

А в "ЛНР" появились приемные по организации "референдума" о присоединении к РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.