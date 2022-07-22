В российской Госдуме заявили, что "предложение Приднестровья о присоединении к России" - это вопрос ближайшей перспективы.

Об этом сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

"Сегодня Приднестровье – тот анклав Молдовы, который не хочет быть с Румынией и в то же время с радостью принял у себя российский миротворческий контингент. Так что предложение Приднестровья о присоединении к России – это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез", - заявил российский депутат.

Так он прокомментировал журналистам заявление главы МИД непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева о намерении добиваться независимости с последующим присоединением к России.

Ранее Игнатьев сообщил, что Тирасполь намерен добиваться внедрения результатов "референдума", которые в Приднестровье провели в 2006 году.

Также мы писали, что в Приднестровье допустили военное столкновения с Молдовой в случае, если Молдова выйдет из соглашения 1992 о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта.