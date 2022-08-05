С начала обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти 1 650 человек, из них 330 - дети.

Об этом "Стране" сообщила вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

"Эвакуация продолжается, и жестких временных рамок и дедлайнов, когда она окончится, нет. При этом мы расширяем географию размещения эвакуированных. Сейчас эвакуационный поезд прибывает в Кропивницкий, на следующей неделе мы запустим также поезд в Полтаву. Часть людей из Донецкой области на автобусах мы доставляем в Днепр. В это время другие регионы уже готовятся к приему эвакуированных - Житомир, Винница и т.д. Все спланировано, и весь процесс контролирует правительство", - сообщила Верещук.

Она напоминает, что эвакуация - бесплатна, и всю логистику по перевозке и расселению переселенцев берет на себя государство.

"Мы проводим работу с военными администрациями на местах, каждый день на совещаниях анализируются проблемные территории, куда доступ туда усложнен из-за плотных обстрелов, в том же Торецке. Мы видим, что ситуация ухудшается. Больше жертв, больше раненых, среди них дети. Обстрелы будут только интенсифицироваться. Поэтому мы настаиваем на обязательности эвакуации", - говорит Ирина Верещук.

По ее словам, сама эвакуация проходит слаженно, но есть проблема с донесением до жителей Донецкой области информации о ней.

"Нет проблем с выездом, есть проблема только с информированием населения об этом выезде. Это задача местных властей - доносить до людей важность эвакуации. Например, в Покровской громаде почему-то занимаются вопросами бурения скважин и колодцев, не осознавая, что есть угрозы гораздо серьезнее. До сих пор многие жители думают, что смогут перезимовать там благодаря тому, что у них есть дровяная печь в доме, угли, свои огороды и т.д. - то есть, они считают, что проживут и без газа. Но остается вопрос электроэнергии - люди не смогут включить в розетку электрический чайник, чтобы подогреть воду, или тот же обогреватель. Люди не переживут эту зиму там", - отмечает вице-премьер.

Однако часть жителей Донецкой области все равно отказывается эвакуироваться.

"В основном это те, у кого был негативный опыт, когда они выезжали на запад Украины или за рубеж, потратили свои резервы, не смогли там адаптироваться и вынуждены были вернуться. Их немного, но такие люди есть, и они не хотят опять выезжать, потому что потеряли веру в то, что их здесь ждут и примут. Но я в очередной раз призываю: выезжайте, потому что там существует реальная угроза вашей жизни и здоровью от вражеских ударов", - говорит Ирина Верещук.

Напомним, во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Первый эвакуационный поезд уже прибыл в Кропивницкий.

Ранее "Страна" публиковала алгоритм эвакуации из Донецкой области - куда звонить и что делать желающим уехать.