Этой ночью российская армия нанесла ракетный удар по Константиновке (подконтрольная часть Донецкой области), пострадала жилая пятиэтажка. В результате был разрушен ее подъезд. Из-под завалов и из заблокированных квартир спасатели вытащили 7 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кирилленко у себя в Телеграм.

Кроме того, по информации Кирилленко, в результате ночных обстрелов в Красногоровке повреждены 5 жилых домов, в Курахово - школа и жилые дома, в Кураховке – школа, в Дружковке – 5 жилых домов. Информация о пострадавших не поступала.

Как писала "Страна", 23 июля в результате обстрела России было повреждено ж/д-полотно между Константиновкой и Дружковкой. По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, противник перерезал трассу из Константиновки в Авдеевку.

Также мы писали, как россияне обстреляли Бахмут и Константиновку 15 июля, повредив жилую пятиэтажку.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.