Войска РФ наносят удары в районе Северска, Бахмута и Донецка. Карты боевых действий в Украине
Американский Институт изучения войны 10 августа опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска нанесли наземные удары к юго-востоку от Северска и вокруг Бахмута.
Об этом речь идет в отчете на сайте Института.
Также российские силы нанесли наземные удары к северу и к юго-западу от Донецка, вблизи админграницы Запорожской и Донецкой областей.
9 августа российские войска не проводили подтвержденных наземных атак в районе Харькова. На Харьковском направлении россияне продолжали активные боевые действия на текущих рубежах и нанесли авиаудар в районе Верхнего Салтова, сообщает Институт изучения войны.
Западные СМИ сообщают, что под Изюмом идет контрнаступление украинских войск, однако Генштаб Украины в своем вечернем отчете не упоминал этот район, пишет Институт.
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