Американский Институт изучения войны 10 августа опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска нанесли наземные удары к юго-востоку от Северска и вокруг Бахмута.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института.

Также российские силы нанесли наземные удары к северу и к юго-западу от Донецка, вблизи админграницы Запорожской и Донецкой областей.

9 августа российские войска не проводили подтвержденных наземных атак в районе Харькова. На Харьковском направлении россияне продолжали активные боевые действия на текущих рубежах и нанесли авиаудар в районе Верхнего Салтова, сообщает Институт изучения войны.

Западные СМИ сообщают, что под Изюмом идет контрнаступление украинских войск, однако Генштаб Украины в своем вечернем отчете не упоминал этот район, пишет Институт.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни в Украине, ни в РФ о том, что за взрывами стоят ВСУ, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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