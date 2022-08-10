Старый Салтов под Харьковом обстреляли кассетными боеприпасами. Есть двое погибших. Фото
В среду, 10 августа, российская армия обстреляла Старый Салтов в Харьковской области. В результате обстрела в поселке погибли двое мирных жителей.
Об этом сообщает полиция Харьковской области в своем Телеграм-канале.
По информации полиции, обстрел Старого Салтова производился кассетными боеприпасами.
Вследствие обстрела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали, что количество объектов в Харьковской области, которые были полностью или частично разрушены в результате вторжения России в Украину, достигло семи тысяч. Среди уничтоженных и пострадавших зданий насчитывается огромное количество объектов гражданской инфраструктуры: больницы, школы, дома. На данный момент разрушено уже 4600 жилых домов. Из них 2800 — многоэтажки.
Напомним, война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.
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