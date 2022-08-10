В среду, 10 августа, российская армия обстреляла Старый Салтов в Харьковской области. В результате обстрела в поселке погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в своем Телеграм-канале.

По информации полиции, обстрел Старого Салтова производился кассетными боеприпасами.

Вследствие обстрела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что количество объектов в Харьковской области, которые были полностью или частично разрушены в результате вторжения России в Украину, достигло семи тысяч. Среди уничтоженных и пострадавших зданий насчитывается огромное количество объектов гражданской инфраструктуры: больницы, школы, дома. На данный момент разрушено уже 4600 жилых домов. Из них 2800 — многоэтажки.

Напомним, война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.