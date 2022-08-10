Ночью с 9 на 10 августа россияне ударили по Николаеву. Город в 01:40 обстреляли из "Смерчей", ранены трое человек, среди которых 13-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, повреждены жилые дома, предприятие, склады и автобаза.

Также зафиксированы повреждения в ряде населенных пунктов Николаевской области.

Как сообщил генерал Марченко, россияне хотят захватить Кривой Рог и взять Николаев в кольцо.

Впрочем, Виталий Ким заявлял, что захватить Николаев в ближайшее время россияне не смогут, он является недостижимой целью, потому что украинские военные обеспечивают ему надежную защиту.

"Возможно, у россиян есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально", - сказал Ким.

Как писала "Страна", несмотря на рост обстрелов, в Николаевской области не планируют обязательную эвакуацию.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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