В ходе комендантского часа в Николаеве, который длился все выходные, были проведены рейды по выявлению лиц, подозреваемых в пособничестве РФ. В результате проведенной работы открыто 20 делопроизводств и задержаны пять человек, которые были в розыске.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем Telegram-канале.

"Разобрались с группой, которая не будет нам вредить. Русскоязычные не расстреляны, ничего не заминировано, все нормально, работаем дальше", - заявил Ким.

Ранее, власти Николаевской области уточняли, как проводились двухдневные рейды: силовые структуры организовали поквартирный обход всех домов для выявления лиц, подогреваемых в сотрудничестве с Россией. Проверка жильцов соответствующими органами происходила по всем жилым домам и квартирам города.

"Ходят прямо по квартирам - проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют все", - сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в интервью УНИАН.





Ранее мы писали о том что в Николаеве ввели комендантский час на все выходные - с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа. Еще в июле Ким собщал о его целях - "найти людей, которые могут сотрудничать с РФ". Он обещал выплатить по 100 долларов каждому, кто поможет обезвредить российского помощника.



Напомним, Ким заявил, что россияне не смогут захватить Николаев в ближайшее время, и объяснил почему



Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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