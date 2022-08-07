Ким рассказал, сколько человек пострадали из-за обстрелов в Николаевской области за сутки
В Николаевской области за минувшие сутки один человек погиб и пятеро получили ранения в результате обстрела поселка Березнеговатое.
Об этом сообщил губернатор Виталий Ким.
Известно, что погибшая была пенсионеркой. Женщина всю жизнь проработала медсестрой.
Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Сам Николаев, по данным оперативного командования "Юг", вчера был в очередной раз обстрелян из РСЗО "Смерч" и "Ураган". Удары наносились по объектам промышленной инфраструктуры. Обошлось без жертв.
Сегодня около 04:00 обстрелу подверглись промышленные предприятия в окрестностях города, предварительно также без жертв и пострадавших среди мирного населения.
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