В Николаевской области за минувшие сутки один человек погиб и пятеро получили ранения в результате обстрела поселка Березнеговатое.

Об этом сообщил губернатор Виталий Ким.

Известно, что погибшая была пенсионеркой. Женщина всю жизнь проработала медсестрой.

Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Сам Николаев, по данным оперативного командования "Юг", вчера был в очередной раз обстрелян из РСЗО "Смерч" и "Ураган". Удары наносились по объектам промышленной инфраструктуры. Обошлось без жертв.

Сегодня около 04:00 обстрелу подверглись промышленные предприятия в окрестностях города, предварительно также без жертв и пострадавших среди мирного населения.

Ранее власти Николаева рассказали, как проходит поиск коллаборантов в закрытом городе. Сотрудники органов заходят в каждую квартиру, просят показать телефон и другие вещи.

Также накануне The Times опубликовала статью о том, что Россия стянула 25 тысяч войск на юг Украины и будет пытаться оцепить Николаев.

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