В воскресенье, 7 августа, центр Славянска вновь попал под обстрел. Обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом сообщает глава Славянской военной администрации Вадим Лях.

"В этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска. К счастью, обошлось без раненых и жертв", - подвел он итог ночи.

Напомним, что жителям Славянска обещают эвакуацию во Францию. Их обеспечат жильем и социальной помощью, говорит Вадим Лях. Также в понедельник, 8 августа, все желающие смогут выехать в Коростень Житомирской области, где будет бесплатное расселение, питание и социальные выплаты.

По данным все того же Ляха, в Славянске осталось 20% жителей, остальные эвакуировались.

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