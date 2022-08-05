Для жителей Славянска Донецкой области существует муниципальная программа выезда во Францию с обеспечением жильем и социальной помощью.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Вадим Лях.

Мэр заявил, что уже завтра, в субботу, 6 августа, будет отправляться автобус в Покровск - на поезд во Львов и Кропивницкий.

Кировоградская область принимает жителей Донбасса с бесплатным расселением, организацией питания и социальных выплат.

В понедельник, 8 августа, все желающие смогут выехать в Коростень Житомирской области, где будет бесплатное расселение, питание и социальные выплаты.

"Те, кто имеет загранпаспорта и право выезда за границу, могут воспользоваться возможностью перезимовать во Франции. Подобрали для славянцев замечательную муниципальную программу - поселят в семьях или выдадут отдельное социальное жилье, обеспечат питание и соцпомощь. Дети смогут посещать сад и школу", - сказал Лях.

Ранее мы писали, что по словам мэра Вадима Ляха, из Славянска эвакуировались 80% жителей.

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