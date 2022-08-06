В Николаеве, где на все выходные ввели комендантский час для поиска коллаборантов, представители местной власти проводят проверку каждой квартиры и просят показать мобильные телефоны.

Об этом рассказала председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева в эфире телемарафона.

"Ходят прямо по квартирам - проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны – проверяют все", - рассказала Замазеева.

Многие люди заранее выехали за пределы города, они тоже проходили проверку на блокпостах. А сегодня из города могут выехать те, у кого на руках есть купленные заранее билеты.

"Люди нормально к этому относятся, потому что понимают - это вопрос дальнейшей безопасности всего города", - сказала Замазеева.

Окончательный отчет сообщат в понедельник, но, судя с ее слов, задержанные уже есть.

"Коллаборанты и сепаратисты есть, сказать что их много, мы не можем, но дело делится на три этапа. Первое - найти их, потом осудить и не позволять им выходить под залог, потому что наш народ готов совершить самосуд над ними. Все, кто пострадал, их соседи, близкие и родственники, чьи жилые дома повреждены, чья мирная жизнь разрушена, они свою злость переносят на коллаборационистов", - рассказывает глава облсовета.

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