Государственное бюро расследований провела обыски на "4 канале", который принадлежит исключенному из фракции "Слуга народа" нардепу Алексея Ковалеву, перешедшего на сторону российских оккупантов (он занимает пост "вице-премьера" в созданном россиянами "правительстве" Херсонской области).

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Работники ГБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала", – добавили в ГБР.

Самого же Ковалева объявили в розыск.

Ранее имущество Ковалёва, в том числе телеканал, арестовали.

Мы также сообщали, что Алексей Ковалев, который получил должность в "правительстве" Херсонской области, отозван с поста председателя подкомитета Рады по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.

Кроме того, сообщалось, что ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.