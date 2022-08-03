ГБР пришла с обысками на принадлежащий депутату-коллаборанту Ковалеву "4 канал"
Государственное бюро расследований провела обыски на "4 канале", который принадлежит исключенному из фракции "Слуга народа" нардепу Алексея Ковалеву, перешедшего на сторону российских оккупантов (он занимает пост "вице-премьера" в созданном россиянами "правительстве" Херсонской области).
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Работники ГБР проводят одновременные обыски в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Также следственные действия проходили у его помощника и должностных лиц телеканала", – добавили в ГБР.
Самого же Ковалева объявили в розыск.
Ранее имущество Ковалёва, в том числе телеканал, арестовали.
Мы также сообщали, что Алексей Ковалев, который получил должность в "правительстве" Херсонской области, отозван с поста председателя подкомитета Рады по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.
Кроме того, сообщалось, что ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.
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