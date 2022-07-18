Алексей Ковалев, который получил должность в "правительстве" Херсонской области, отозван с поста председателя подкомитета Рады по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.

Об этом сообщил нардеп Данил Гетманцев в своем Телеграм-канале.

Комитет принял соответствующее решение единогласно, добавил Гетманцев.

Ранее Ковалева исключили из налогового комитета Рады.

Ранее сообщалось, что на имущество Алексея Ковалева наложили арест. Он находится на неподконтрольной территории.

Также сообщалось, что ему грозит до 15 лет.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.