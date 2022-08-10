Сейчас в Херсонской и Запорожской областях находятся примерно 25 батальонных тактических групп российских войск. Россияне планируют наступать в двух направлениях - Николаевском и Криворожском.

Об этом заявил один из руководителей обороны Николаевской области, генерал-майор Дмитрий Марченко в интервью "РБК-Украина".

"Но скажу вам честно – никто точно не видел, сколько их там на самом деле. Как бы то ни было, никто их здесь не боится, никто не будет от них убегать. Мы готовы их встречать и давать бой", - сказал Марченко, который уже второй раз отвечает за оборону Николаева.

При этом цель россиян, по словам Марченко, захватить часть юга. При этом противник будет пробовать наступать в двух направлениях – Николаевское и Криворожское.

"Они хотят захватить Кривой Рог, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск. Тогда они смогут попробовать взять Николаев в кольцо... Если у них получится хотя бы на одном из направлений прорваться, то они будут перебрасывать туда остальные силы и делать его приоритетным", - говорит Марченко.

Впрочем, Марченко добавил, что развивать наступательные действия на Запорожском направлении россиянам невыгодно из-за сложной местности.

"Я думаю, что все эти их планы начнут рушиться, как только они начнут какие-либо наступательные действия", - сказал он.

Также Марченко отметил, что россияне контролируют Снегиревку (советник главы ОП Алексей Арестович на днях заявлял, что россияне на нее наступают), где есть стратегически важная развязка (оттуда идет две дороги – на Новую Каховку и на Херсон - Ред.). И ВСУ пока опасаются освобождать этот город из-за большого количества мирного населения, которое может пострадать.

"К сожалению, там есть гражданские люди, поэтому мы не можем провести такую спецоперацию по освобождению этого города, поскольку не хотим, чтобы пострадало мирное население", - сказал Марченко.

По данным The Times, Россия стянула 25 тысяч войск на юг Украины и будет пытаться оцепить Николаев.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что россияне не смогут захватить Николаев в ближайшее время, и объяснил почему.

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