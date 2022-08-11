В четверг, 11 августа, в Украине идет уже 169-й день войны с Россией.

Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Генштаб сообщил о нескольких безуспешных атаках россиян под Бахмутом в Донецкой области. Противник возобновил наступление на Пески, там продолжаются бои

Тяжелая ситуация в районе Запорожской АЭС. В Никопольском районе россияне из "Градов" обстреливают жилые дома.

Подробнее об этом читайте в итогах дня 10 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

11 августа

10:20 Около 2,5 тысяч жителей Бердянска в Запорожской области получили паспорта РФ, сообщают представители оккупационных властей города.

Еще 5 тысяч человек ожидают получения гражданства.



Отметим, что 2,5 тысячи человек это 2.21% от "довоенного" населения Бердянска, которое составляло более 113 тысяч человек.

10:19 "Страна" публикует видео из Киевского района Харькова, который ночью оказался под обстрелом.

На видео рассказ очевидца о пережитом ночном обстреле.

Напомним, по Харькову ночью били ракеты С-300.

10:00 В Луганске идет "мобилизация" на фронт. Она происходит не без эксцессов.

В сети публикуют видео с камеры наблюдения в одном из дворов Луганска.

На видео люди в военной форме, вероятно представители "военкомата", медленно едут на зеленом автобусе по двору.

В определенный момент из подъезда выходит мужчина. Видя военных он тут же заходит обратно.

Когда двое людей в форме подходят к двери подъезда, она оказывается наглухо заперта, и они уходят ни с чем.

09:55 По Харькову ночью били ракетами С-300.

Харьковская прокуратура публикует новые фото разрушений.

09:44 В Киеве задержали "военного эксперта", который собирал данные об импорте военной техники для ВСУ и передавал их россиянам.

Полученную информацию россияне планировали использовать для ударов по ВСУ, сообщает СБУ.

"Кроме того, в случае получения разведывательных материалов враг намеревался использовать их для срыва международных договоренностей нашего государства со странами-партнерами в области обороны", - говорят в спецслужбе.

09:27 В России прогнозируют, что перевооружение армий на системы HIMARS и их аналоги кардинально изменят формы ведения войны.

По словам бывшего первого замминистра обороны РФ Юрия Балуевского, война будущего будет представлять собой "высокоточный град боеприпасов".

Это, в свою очередь, может "привести к полному отмиранию бронетанковой техники и артиллерии в их традиционном облике".

"Танки, БМП и орудия просто не будут выживать в условиях массированного применения высокоточных боеприпасов, а выход танков на дистанцию применения своего главного оружия станет практически невозможным", - заявил Балуевский в эфире радио "Маяк".

Балуевский - генерал армии, в 2004-2008 возглавлял генштаб ВС РФ.

09:26 По частному сектору Краматорска нанесен ракетный удар с применением комплекса С-300.

Ракеты попали во двор одного из домов.

"Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако 3 дома получили повреждения", - сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Ранее Кириленко сообщал, что за сутки на подконтрольной Киеву части Донецкой области погибли 11 человек.

09:03 Сегодня ночью в Беларуси сообщили о взрывах и вспышках в районе аэродрома "Зябровка" в Гомельской области, который используют россияне.

О как минимум восьми вспышках сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

В минобороны Беларуси утверждают, что взрывы и вспышки на аэродроме связаны с возгоранием техники.

"Сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению. Пострадавших нет", - сообщило ведомство в Telegram-канале.

08:50 Под завалами многоэтажки в Никополе нашли тело третьего погибшего - мужчины 1941 года рождения, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

08:45 Результаты ночного прилета во двор жилого дома Киевского района Харькова.

Фото публикует мэр Игорь Терехов. Пострадавших нет.

08:40 Несколько выводов американского "Института изучения войны" о ситуации на Донбассе.

1. За 10 августа российские войска продвинулись к югу и северо-востоку от Бахмута. А именно - вошли на территорию Белокаменского огнеупорного завода в Соледаре.

Но о контроле всего завода речь не идёт.

2. Противник завершает захват Песок, считают в Институте. На опубликованной им карте, россияне уже вошли на большую половину поселка.

По мнению экспертов, захваченные плацдармы у западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города.

08:34 В Долгопрудном под Москвой сегодня ночью горела воинская часть.

Пожар охватил деревянную казарму и бушевал на площади 1200 квадратных метров, сообщают местные паблики.

На данный момент он потушен, военные были эвакуированы.

08:23 Ещё фото и видео вчерашнего пожара на пивзаводе в Донецке.

Там была сильная утечка аммиака, но уже ночью ее удалось устранить, сообщили в местном "МЧС".

08:22 Губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил о гибели 11 человек на подконтрольной территории Донецкой области за минувшие сутки.

Шесть погибло в Бахмуте, трое - в соседнем Соледаре. Ещё по одному в Авдеевке и Красногоровке.

Все эти населённые пункты активно штурмуются российскими войсками.

"ДНР" заявляет о четырех погибших за сутки на подконтрольной себе территории.

08:16 Западные СМИ публикуют спутниковые снимки, где, как утверждается, видны уничтоженные российские самолёты во время взрыва на аэродроме в Крыму.

На фото от 10 августа видны обгоревшие останки как минимум семи самолетов в земляных насыпях, пишет CNN.

Россия пока не подтверждает потерь своей авиации после взрывов на аэродроме в Новофедоровке.

Украина же вчера сообщила об уничтожении девяти российских самолётов, не уточняя, где и как это произошло.

08:08 В Никополе после ночного обстрела двое погибших и семь раненых - среди них 13-летняя девочка, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Это результат прилета 120 ракет "Града". Повреждены 40 многоэтажек, пять квартир полностью разрушены, спасатели разбирают завалы.

Также есть попадания по школам, магазинам и автомобилям.

Вчера в Никопольском районе погибло 13 человек.

08:02 Пушилин, как и ранее Пасечник, заявил, что дату "референдума" о вхождении Донбасса в состав России назовут после захвата всей Донецкой области.

В контексте этого разговоры о проведении "голосования" 11 сентября, которые курсировали до недавнего времени, выглядят не слишком реалистичными.

08:01 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

1. Под Северском отбито наступление в районе Григоровки и Верхнекаменского. У Ивано-Дарьевки продолжаются бои.

2. К югу от Бахмута идут бои в районе Вершины, а также села Дача.

Дача находится западнее Гладосово (которое, как утверждают в "ДНР", уже захвачено) и выходит к трассе Бахмут - Горловка.

Также к югу от Бахмута шли бои в неподалеку от Зайцево, но там противник был отбит.

3. Под Донецком россияне ведут наступление в районах Песок и Марьинки, боевые действия продолжаются.

4. В районе Угледара противник атаковал Павловку, но был отброшен.

08:00 В 4:28 произошел очередной ночной обстрел Харькова. Всего четыре прилета, один за одним, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Есть информация о попадании во двор жилого дома в Киевском районе. О пострадавших на данный момент не сообщается.