Бывший президент Украины Виктор Ющенко намерен отправлять мед на передовую для ВСУ.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Дорогие друзья, в ближайшее время мы реализуем очень интересный продукт, который, убежден, кроме того, что очень полезный, окрылит наших героев на передовой, поднимет моральный дух и внушит надежду, что победа будет исключительно за нами. Это всеми нами любимый мед, собранный на пасеках земли великих украинцев. Шевченковский мед был собран в Моринцах, Бандеровский – в родном селе Степана Андреевича Старом Угринове", - написал Ющенко.

По его словам, первая партия меда (а это примерно 25 000 стиков) будет передана военным в ближайшее время.

Также он призвал подписчиков предлагать свои варианты фамилий великих украинцев для следующей серии меда.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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