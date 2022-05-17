В Киеве прощаются с Леонидом Кравчуком. Фото: "Страна"

На церемонию прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, которая сегодня, 17 мая, проходит в Украинском доме в Киеве, пришли мэр столицы Виталий Кличко, президент Владимир Зеленский и его предшественники - Петр Порошенко, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

Так, проститься с Кравчуком пришел пришел Юрий Ехануров - премьер-министр Украины с сентября 2005 по август 2006. При себе у него удостоверение "Державна Дума України", подписанное Леонидом Кравчуком.

На церемонию прощания с первым президентом Украины пришел Юрий Ехануров

На церемонию прощания с первым президентом Украины пришел Юрий Ехануров

Также в Украинский дом прибыл экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.

министр культуры Александр Ткаченко пришел на церемонию прощания

Церемонию прощания посетили мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, братья Суркисы и экс-спикер Рады Александр Мороз.

Прощание с Кравчуком. Фото: Страна

Около 12:30 на прощание с Кравчуком приехали три экс-президента Украины - Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Петр Порошенко.

Также с Леонидом Кравчуком уже простился действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Кравчук умер 10 мая на 89-м году жизни. До этого у него были серьезные проблемы со здоровьем. 10 января 2022 года первый президент Украины отметил 88-летие. 

"Страна" подробно рассказывала, чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук.

Также мы писали, что похоронят Леонида Кравчука на Байковом кладбище рядом с Ефимом Звягильским и Александром Омельченко. Напротив будут могилы легенд "Динамо" Киев.

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