В Киеве, в Украинском доме, началась церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Территорию вокруг Украинского дома охраняют сотрудники УГО.

До 12:00 на церемонию прощания пропускают только акредитованных участников.

После 12:00 в Украинский дом смогут попасть все желающие, но без видео камер и фотоаппаратов.

На церемонию прощания с первым президентом Украины пришел Юрий Ехануров - премьер-министр Украины с сентября 2005 по август 2006. При себе у него удостоверение "Державна Дума України", подписанное Леонидом Кравчуком.

Также попрощаться с Кравчуком пришли братья Суркисы, экс-генпрокурор Святослав Пискун, министр культуры Александр Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, экс-спикер Рады Александр Мороз.

Около 12:30 на прощание с Кравчуком приехали три экс-президента Украины - Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Петр Порошенко.

Церемония в Украинском доме продолжается, желающие проститься с Кравчуком выстроились в очередь у его гроба.

Напомним, Кравчук умер на 89-м году жизни. До этого у него были серьезные проблемы со здоровьем. 10 января 2022 года первый президент Украины отметил 88-летие.

За шесть дней до Кравчука скончался Станислав Шушкевич - глава Верховного совета Беларуси, с которым Кравчук подписывал Беловежские соглашения о роспуске СССР.

"Страна" ранее подробно рассказывала, чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук.

Похоронят Леонида Кравчука на Байковом кладбище рядом со Звягильским и Омельченко. Напротив будут могилы легенд "Динамо" Киев.