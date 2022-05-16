Кравчука похоронят рядом со Звягильским и Омельченко. Напротив будут могилы легенд "Динамо" Киев
"Страна" публикует фото места завтрашних похорон первого президента Украины Леонида Кравчука.
Кравчука похоронят на Байковом кладбище. Его могила будет размещена на участке около могил экс-мэра Киева Александра Омельченко и экс-депутата Ефима Звягильского.
Прямо напротив расположены памятники легендарных футболистов Валентина Белькевича, Андрея Гусина и Андрея Баля.
Как писала "Страна", прощание с первым президентом Украины состоится завтра, в 11:00, в Украинском доме.
Напомним, Леонида Кравчука не стало 10 мая, в 17:00 по киевскому времени. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни. 10 января 2022 года первый президент Украины отметил 88-летие.
За шесть дней до Кравчука скончался Станислав Шушкевич - глава Верховного совета Беларуси, с которым Кравчук подписывал Беловежские соглашения о роспуске СССР.
Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук.
Кроме того, мы писали, что президент РФ Владимир Путин не планирует направлять соболезнования в связи со смертью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука.