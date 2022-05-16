"Страна" публикует фото места завтрашних похорон первого президента Украины Леонида Кравчука.

Кравчука похоронят на Байковом кладбище. Его могила будет размещена на участке около могил экс-мэра Киева Александра Омельченко и экс-депутата Ефима Звягильского.

Прямо напротив расположены памятники легендарных футболистов Валентина Белькевича, Андрея Гусина и Андрея Баля.

Как писала "Страна", прощание с первым президентом Украины состоится завтра, в 11:00, в Украинском доме.

Напомним, Леонида Кравчука не стало 10 мая, в 17:00 по киевскому времени. Он скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни. 10 января 2022 года первый президент Украины отметил 88-летие.

За шесть дней до Кравчука скончался Станислав Шушкевич - глава Верховного совета Беларуси, с которым Кравчук подписывал Беловежские соглашения о роспуске СССР.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кроме того, мы писали, что президент РФ Владимир Путин не планирует направлять соболезнования в связи со смертью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука.