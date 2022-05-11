Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение во вторник, 10 мая.

Главное из заявлений Зеленского:

1. "В обращении к парламенту Словакии поблагодарил за мощную санкционную и военную поддержку. Объяснил нашу точку зрения, почему энергетическое сотрудничество с Россией не может рассматриваться отдельно от агрессивной политики этого государства".

2. "В обращении к парламенту Мальты напомнил о героической битве за Мальту во Второй мировой войне".

3. "Провел в Киеве переговоры с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов. Говорили об усилении Украины, о скорейшем завершении войны".

4. "Хорошие новости из Харьковской области: ВСУ постепенно оттесняют противника от Харькова".

5. "Сегодня специальная группа международных экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака предложила дорожную карту энергетических санкций. Это подробный документ, который описывает, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать войну".

6. "Сегодня умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Он был человеком, который мог найти мудрые слова, которые услышали бы все украинцы. Такие слова особенно важны в кризисные времена".

Напомним, что в Украине уже 77-й день продолжается война. "Страна" следила за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.