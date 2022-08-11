Заместитель главы комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева в комментарии "Стране" рассказала, как происходит финансирование больниц, которые находятся на захваченных Россией территориях Украины или в зоне активных боевых действий.

По ее словам, на прошлой неделе был принят законопроект №7422, который дает возможность Кабмину прописать особенный порядок финансирования таких медучреждений.

"По этому проекту Кабмин смотрит, какие медучреждения необходимо финансировать. Также у нас есть Минреинтеграции и СБУ - они дают Национальной службе здоровья Украины список больниц, которые перешли на сторону оккупантов. Сейчас из 400 украинских больниц было остановлено финансирование 60-67 больниц, которые стали сотрудничать с россиянами", — говорит она.

Также Дмитриева объяснила, что если ранее НСЗУ финансировала больницы за предоставленную услугу, то сейчас на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий идёт финансирование больниц по принципу 1/12.

"Такие больницы общаются с НСЗУ, которая видит их рабочие отчеты. Плюс их контролируют СБУ - не перешли ли они на сторону оккупанта. Если у больниц есть счета в украинских банках и они ведут отчетность, их финансируют. Например, мы знаем о случае, когда врачи в Херсоне продолжают работать и никаким образом не переходят на сторону оккупанта. Они получают финансирование, иначе им там будет очень сложно", – сказала Дмитриева.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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