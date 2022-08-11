Около 2,5 тысяч жителей Бердянска в Запорожской области получили паспорта РФ, сообщают представители оккупационных "властей" города.

Об этом пишут российские СМИ.

Также они заявляют, что еще 5 тысяч человек ожидают получения гражданства.



Отметим, что 2,5 тысячи человек это 2.21% от "довоенного" населения Бердянска, которое составляло более 113 тысяч человек.

Напомним, в начале августа в Херсонской области начали принимать заявления украинцев без местной прописки на получение гражданства России.

Также мы писали о том, что "власти" оккупированной Херсонщины заявили, что рожденные после 24 февраля дети получат гражданство РФ.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.