В центре захваченного россиянами Бердянска (Запорожская область) 6 августа прогремел взрыв у здания городского отдела полиции.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации местных пабликов, квартал оцеплен российскими войсками, взрыв был хорошо слышен во всей центральной части Бердянска.

Ранее мы писали, что через порт в оккупированном Бердянска планируется вывезти из Украины около 100 тысяч тонн зерна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.