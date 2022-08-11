Не менее одиннадцати российских истребителей были повреждены или уничтожены в результате взрывов на аэродроме Саки в Крыму.

Такие выводы делает немецкое издание Bild на основании сравнения спутниковых снимков до и после взрывов.

На фотографии можно заметить большие участки выжженной земли, вероятно, после пожара, возникшего из-за взрывов, а также разрушенные помещения, похожие на склады.

Напомним, по данным CNN, из-за взрывов под Саками авиация РФ понесла наибольшие потери за день со времен Второй мировой войны.

Ранее мы писали, что, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска потеряли девять своих самолетов после этих взрывов. Какие именно самолеты были уничтожены, в сводке не указывалось.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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