После взрывов в Крыму Генштаб сообщил, что РФ за сутки потеряла 9 самолетов
После взрывов на авиабазе в Крыму в утренней сводке Генштаба появилось сообщение о том, что за сутки РФ потеряла 9 самолетов и вертолетов.
Какие именно это самолеты - в сводке не указывается.
Накануне телеграм-каналы публиковали видео с уничтоженным Су-24М. Но источник видео неизвестен.
Сгоревший СУ-24м в Новофедоровке. Скриншот видео Телеграм-каналов
По данным NYT, взрывы на аэродроме в Крыму - это работа Вооруженных Сил Украины.
Тем временем американский Институт изучения войны пишет, что у Кремля нет особых причин обвинять Украину в нанесении ударов по крымскому военному аэродрому "Саки", поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО.
Как писала "Страна", 9 августа около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая указывала на детонацию боеприпасов.
"Власти" Крыма объявили эвакуацию из Новофедоровки. Местные жители массово покидали село, у Крымского моста образовались пробки, а "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия.
В качестве основной причины взрывов на аэродроме возле Новофедоровки в Крыму, где сообщили о гибели одного человека и осколочных ранениях трех, рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности, заявил источник российских СМИ в Минобороны РФ.
Министерство обороны Украины заявляет, что "не может установить" причину пожара на аэродрома "Саки". При этом ведомство допускает, что "факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне".
Между тем, война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.
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