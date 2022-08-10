После взрывов на авиабазе в Крыму в утренней сводке Генштаба появилось сообщение о том, что за сутки РФ потеряла 9 самолетов и вертолетов.

Какие именно это самолеты - в сводке не указывается.

Накануне телеграм-каналы публиковали видео с уничтоженным Су-24М. Но источник видео неизвестен.

Сгоревший СУ-24м в Новофедоровке. Скриншот видео Телеграм-каналов

По данным NYT, взрывы на аэродроме в Крыму - это работа Вооруженных Сил Украины.

Тем временем американский Институт изучения войны пишет, что у Кремля нет особых причин обвинять Украину в нанесении ударов по крымскому военному аэродрому "Саки", поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО.

Как писала "Страна", 9 августа около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая указывала на детонацию боеприпасов.

"Власти" Крыма объявили эвакуацию из Новофедоровки. Местные жители массово покидали село, у Крымского моста образовались пробки, а "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия.

В качестве основной причины взрывов на аэродроме возле Новофедоровки в Крыму, где сообщили о гибели одного человека и осколочных ранениях трех, рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности, заявил источник российских СМИ в Минобороны РФ.

Министерство обороны Украины заявляет, что "не может установить" причину пожара на аэродрома "Саки". При этом ведомство допускает, что "факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне".

Между тем, война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.