В ночь с 9 на 10 августа украинская ПВО сбила две российские ракеты в районе Запорожья. Жители города слышали громкие взрывы.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Запрожской ОВА Александр Старух.

По его словам, первую ракету ВСУ сбили в районе Запорожья в 23:00. Вторую - через час.

"У нас минус старые окна, у врага - минус две ракеты", - написал Старух.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни в Украине, ни в РФ о том, что за взрывами стоят ВСУ, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.