Армия обороны Израиля заявила, что "Исламский джихад" выпустил по территории страны 350 реактивных снарядов.

В Тель-Авиве заявляют, что система ПВО "Железный купол" сбила 162 из них, показав 95% эффективности перехвата ракет, летящих по населенным пунктам.

Еще 94 снарядов упали на территории самого сектора Газа, не долетая до разделительного забора, а 29 снарядов упали в море.

На видео попала работа ПВО.

Также опубликовано видео падение ракеты в Ашкелоне.

Напомним, 5 августа Израиль начал операцию "Рассвет" против "террористических целей" палестинской группировки "Исламский джихад" в ответ на обстрел Ашдода.

Удары были нанесены по цехам по производству оружия, склады и огневые позиции радикальной группировки "Исламский джихад" по всему сектору Газа.

В результате ударов Израиля по сектору Газа убито 8 человек (включая одного из военных руководителей "Исламского Джихада" и 5-летнего ребенка) и еще 40 ранено.

"Исламский джихад" продолжает вести массированный ракетный обстрел южного Израиля в ответ на атаку сектора Газа.

Министр обороны Израиля подписал приказ о призыве на службу резервистов.

А власти Тель-Авива заранее открыли все бомбоубежища в ожидании ракетных ударов.

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