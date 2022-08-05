В сети появились видео и фото вечерних ракетных ударов Израиля по сектору Газа в ответ на обстрел "Исламским джихадом" города Ашдод.

Израиль начал атаковать цеха по производству оружия, склады и огневые позиции радикальной группировки "Исламский джихад" по всему сектору Газа.

"Наша политика однозначна. Тот, кто нам угрожает, будет уничтожен", – заявил министр обороны Израиля Бени Ганц в пятницу вечером, 5 августа.

Известно, что первый удар по сектору Газа был нанесен сегодня днем. Вечером радикальная группировка "Исламский джихад" пыталась обстрелять Израиль из сектора Газа.

Ранее "Страна" сообщала, что министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве 25 000 резервистов "для оперативных целей". Кроме того, из-за угрозы ракетных ударов из сектора Газа по центральному Израилю, власти страны открыли бомбоубежища и внесли изменения в работу аэропорта имени Бен-Гуриона.

Напомним, на Ближнем Востоке не прекращается напряженность. Очередной виток эскалации вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной произошел в конце июля прошлого года. Тогда истребители ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа. Эта атака стала ответом на запуск по территории еврейского государства воздушных шаров с зажигательными устройствами и взрывчаткой.