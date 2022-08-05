В сети появились фото и видео работы израильской системы ПВО "Железный купол", которая перехватывает ракеты "Исламского джихада" в небе над Ашдодом.

После начала израильской спецоперации против группировки "Исламского джихада" из сектора Газа пообещали нанести ответные ракетные удары. В настоящий момент идет массированный ракетный обстрел южного Израиля.

Тем временем, Израиль начал атаковать цеха по производству оружия, склады и огневые позиции радикальной группировки "Исламский джихад" по всему сектору Газа.

Об этом говорится в заявлении армейского командования.

"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по цехам по производству оружия и оружейным складам, а также по огневым позициям, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - сообщили военные.

Ранее мы писали, что армия Израиля заявила о нанесении удара по сектору Газа и проведении спецоперации против группировки "Исламский джихад".

В результате ударов Израиля по сектору Газа убиты 8 человек (включая одного из военных руководителей "Исламского Джихада" и 5-летнего ребенка) и еще 40 ранены.

Также "Страна" сообщала, что министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве 25 000 резервистов "для оперативных целей". Кроме того, из-за угрозы ракетных ударов из сектора Газа по центральному Израилю, власти страны открыли бомбоубежища и внесли изменения в работу аэропорта имени Бен-Гуриона.