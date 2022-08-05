Армия Израиля заявила о нанесении удара по сектору Газа и проведении спецоперации против группировки "Исламский джихад".

Это произошло после того, как Минобороны Израиля предупредило палестинцев, что они будут принимать меры в случае, если их группировка не прекратит угрозы нападения на страну.

В результате ударов Израиля по сектору Газа убиты 8 человек (включая одного из военных руководителей "Исламского Джихада" и 5-летнего ребенка) и еще 40 ранено.

Сегодня вечером ожидается ответный ракетный удар из Газы по Израилю. Израиль уже привел свои системы ПВО в боеготовность.

Ранее мы писали, что в январе Израиль ответил на запуск ракет из сектора Газа ударом по ракетному цеху ХАМАС. Таким образом Израиль ответил на запуск двух ракет из палестинского анклава, которые разорвались в море у побережья Тель-Авива.

Напомним, на Ближнем Востоке не прекращается напряженность. Очередной виток эскалации вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной произошел в конце июля прошлого года. Тогда истребители ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по военной базе ХАМАС в Секторе Газа. Эта атака стала ответом на запуск по территории еврейского государства воздушных шаров с зажигательными устройствами и взрывчаткой.