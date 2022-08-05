Министр обороны Израиля подписал приказ о призыве на службу резервистов
Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве 25 000 резервистов "для оперативных целей".
Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военные источники.
По заявлению военных источников, речь идет о призыве солдат, которые необходимы для решения оперативных задач.
Израильские издания пишут, что речь идет о первой части призыва, о котором просили в генштабе ЦАХАЛа.
Кроме того, из-за угрозы ракетных ударов из сектора Газа по центральному Израилю, власти страны открыли бомбоубежища и внесли изменения в работу аэропорта имени Бен-Гуриона.
Также жители Рамат-Гана, Кфар-Сабы, Раананы и Рамат а-Шарона получили сообщения от муниципалитетов этих городов об открытии бомбоубежищ.
Мэрия Тель-Авива-Яффо также заявила, что открыла несколько муниципальных бомбоубежищ, но готова распорядиться об открытии всех в случае воздушной тревоги.
Ранее мы писали, что армия Израиля заявила о нанесении удара по сектору Газа и проведении спецоперации против группировки "Исламский джихад".
В результате ударов Израиля по сектору Газа убиты 8 человек (включая одного из военных руководителей "Исламского Джихада" и 5-летнего ребенка) и еще 40 ранено.
Кроме того, сегодня вечером ожидается ответный ракетный удар из Газы по Израилю.
Напомним, на Ближнем Востоке не прекращается напряженность. Очередной виток эскалации вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной произошел в конце июля прошлого года. Тогда истребители ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по военной базе ХАМАС в Секторе Газа. Эта атака стала ответом на запуск по территории еврейского государства воздушных шаров с зажигательными устройствами и взрывчаткой.