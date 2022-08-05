Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил приказ о призыве 25 000 резервистов "для оперативных целей".

Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на военные источники.

По заявлению военных источников, речь идет о призыве солдат, которые необходимы для решения оперативных задач.

Израильские издания пишут, что речь идет о первой части призыва, о котором просили в генштабе ЦАХАЛа.

Кроме того, из-за угрозы ракетных ударов из сектора Газа по центральному Израилю, власти страны открыли бомбоубежища и внесли изменения в работу аэропорта имени Бен-Гуриона.

Также жители Рамат-Гана, Кфар-Сабы, Раананы и Рамат а-Шарона получили сообщения от муниципалитетов этих городов об открытии бомбоубежищ.

Мэрия Тель-Авива-Яффо также заявила, что открыла несколько муниципальных бомбоубежищ, но готова распорядиться об открытии всех в случае воздушной тревоги.

Ранее мы писали, что армия Израиля заявила о нанесении удара по сектору Газа и проведении спецоперации против группировки "Исламский джихад".

В результате ударов Израиля по сектору Газа убиты 8 человек (включая одного из военных руководителей "Исламского Джихада" и 5-летнего ребенка) и еще 40 ранено.

Кроме того, сегодня вечером ожидается ответный ракетный удар из Газы по Израилю.

Напомним, на Ближнем Востоке не прекращается напряженность. Очередной виток эскалации вооруженного противостояния между Израилем и Палестиной произошел в конце июля прошлого года. Тогда истребители ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовой удар по военной базе ХАМАС в Секторе Газа. Эта атака стала ответом на запуск по территории еврейского государства воздушных шаров с зажигательными устройствами и взрывчаткой.