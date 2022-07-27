Бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство Израиля несет ответственность за создание "опасного кризиса" в отношениях с Россией.

По его словам, в возникшей ситуации виноват текущий глава правительства Яир Лапид. При этом Нетаньяху подчеркнул, что Израиль может и должен выйти из сложившегося кризиса.

"Я обеспокоен тем, что то, что мы создавали годами, в последние недели разрушается на наших глазах", — заявил экс-премьер.

Нетаньяху добавил, что власти страны на протяжении нескольких лет поддерживал "взвешенные и сбалансированные отношения" с Россией. Однако заявления Лапида "ставят под угрозу национальную безопасность Израиля".

Ранее мы писали, что в Израиле могут назначить внеочередные парламентские выборы. На них у Натаньяху есть шансы вернуться во власть. Экс-премьер правил в стране 12 лет и год назад потерял власть.

А также, что Израиль рассматривает вариант присоединения к санкциям против РФ из-за ликвидации российского "Сохнута".

До этого в России запретили деятельность Еврейского агентства Сохнут, которое занималось репатриацией евреев.