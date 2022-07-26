Израиль призывает своих граждан воздерживаться от посещения Украины, а также немедленно покинуть территорию страны из-за военных действий. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Израиля в Facebook.

"Сообщение МИД Израиля накануне празднования Рош ха-Шана в Умани. В связи с военными действиями в Украине МИД Израиля призывает израильских граждан воздержаться от посещения Украины, включая город Умань и его окрестности. Рекомендуем находящимся в Украине израильским гражданам немедленно покинуть территорию страны. В Украине сохраняется опасность ракетных ударов и воздушных атак по населенным пунктам и гражданским объектам, в том числе – в центре и на западе страны. Речь идет о реальной угрозе жизни", – говорится в заявлении.

Отметим, традиционно на празднование Рош ха-Шана в Умань приезжают десятки тысяч хасидов. В этом году еврейский новый год продлится с 25 до 27 сентября.

Напомним, 24 февраля в центр Умани попал российский снаряд. Власти города сообщали об одном погибшем. Позже официальный представитель Минобороны РФ Коношенков распространял информацию о том, что синагога в Умани используется в военных целях. Международный благотворительный фонд имени Раби Нахмана из Бреслава опровергал эту информацию.

Напомним, посольство Украины в Израиле предупреждало, что из-за войны Украина не сможет принять еврейских паломников на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

Также "Страна" писала о том, что Киев может отменить безвизовый режим для граждан Израиля из-за решения этой страны обязать украинцев получать специальные разрешения на въезд.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. "Искусственные ограничения необоснованны. И хорошо бы, если бы они касались всех вовлеченных в войну! Но граждане России в Израиль въезжают без ограничений, белорусы – тоже, а украинцам придумали электронные визы. Ни я, ни мое руководство не можем не воспринимать это болезненно", - сказал дипломат.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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