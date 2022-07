Из-за войны Украина не сможет принять еврейских паломников на празднование Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

Об этом говорится на Facebook-странице посольства Украины в Израиле.

Сообщается, что из-за российского вторжения в Украину иностранные туристы не смогут посетить страну. В том числе паломники, которые ежегодно прибывают в Умань из Израиля и всего мира на могилу рабби Нахмана из Брацлава и другие святыни.

"Из-за опасений за жизнь и благополучие приезжающих в Украину и в свете откровенной российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не допускаем туристов в Украину", - обратился посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук к ортодоксальным СМИ.

Он также призвал ортодоксальных евреев молиться, чтобы война закончилась до Рош ха-Шана.

"Мы надеемся, что молитвы исполнятся, и Украина снова станет страной, которая щедро принимает гостей из Израиля, и особенно евреев, которые приезжают, чтобы посетить могилы праведников", - добавил посол.

Скриншот: Facebook/Embassy of Ukraine in the State of Israel

Отметим, традиционно на празднование Рош ха-Шана (еврейского нового года) в Умань на паломничество к могиле Нахмана приезжают десятки тысяч хасидов. Его последователи уверены, что если встретят Рош ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым. В 2020 году из-за жестких ограничений по коронавирусу тысячи паломников не пустили через границу, но в 2021 в Умани снова были тысячи паломников.