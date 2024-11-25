Российские войска вошли в Великую Новосёлку в Донецкой области.

Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State. По ней зона боевых действий уже идёт по восточным кварталам города.

Севернее Великой Новосёлки войска РФ достигли трассы, соединяющей город с поселком Богатырь. Ещё одна дорога на север проходит через ключевое село Новый Комар (в трёх километрах от линии фронта). Судя по всему, россияне попытаются прорваться к нему.

Российские паблики признают, что прорыв к городу стал возможен из-за малого количества войск ВСУ в опорных пунктах, обороняющих Великую Новосёлку.

Ранее военный обозреватель Богдан Мирошников заявлял, что вокруг Великой Новоселки "сыпятся" фланги ВСУ.

На левом фланге (к северо-востоку от Великой Новоселки) россияне "решают проблему" Раздольного и движутся на запад к селу Новый Комар.

Это создает "критические проблемы прямо сейчас", поскольку грозит окружением города с севера (через Новый Комар проходит трасса, бои от нее идут в трех километрах).

На правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Великую Новоселку (до этой дороги осталось менее трех километров).

"Если враг одновременно захватит Новоселку и Новый Комар, то Великая Новоселка окажется в окружении. Я надеюсь, что этого не будет допущено, и просто повторится Угледар (откуда ВСУ успели вывести войска - Ред.)", - пишет Мирошник.

По его словам, Великая Новоселка имеет важное значение, поскольку выступает флангом и для Курахово, и для Гуляйполя в Запорожской области.

"После потери Великой Новоселки сразу же просядет Гуляйполе, которое потянет за собой и Орехов. Перспективы не очень, как видите", - добавил Мирошников.

Другие направления

Также, как свидетельствуют карты Deep State, армия РФ существенно продвинулась на Покровском и Кураховском направлениях сразу в нескольких местах.

Есть продвижение непосредственно в самом Курахово с востока, севернее - по берегу водохранилища и южнее в "кармане", из которого ВСУ постепенно выходят.

Также на Купянском направлении есть продвижение РФ в сторону Лозовой.

Детальнее о проблемах вокруг Великой Новоселки, которая имеет важное значение для обороны соседней Запорожской области, мы писали в отдельном материале.

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