Украинские мониторинговые паблики подтверждают, что россияне уже ведут бои на северо-западных окраинах Курахово Донецкой области, переправившись через реку Волчья.

Телеграм-канал Deep State пишет (как вчера и российские паблики) о захвате Новой Ильинки и переправе россиян по дамбе на территорию Курахово с северной стороны.

Судя по карте сервиса, боевые действия идут в северо-западных кварталах Курахово.

Также россияне атакуют город с востока и северо-востока.

Кроме того, согласно карте DS, войска РФ продвинулись в направлении Курахово с юга, до городских окраин там осталось порядка полутора километров.

Отмечается и существенное продвижение россиян в "кармане" южнее Курахово, до закрытия которого осталось меньше 5 км.

Об этом свидетельствует карта Deep State.

Антоновка уже захвачена, соседняя Катериновка почти полностью в серой зоне или под контролем РФ.

Напомним, накануне украинские военные говорили, что армия РФ захватила элеватор в Курахово.

Война в Украине идет 1001-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.