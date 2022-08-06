Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города на фоне обострения ситуации в секторе Газа.

"Убежища открыты по всему городу", - заявили в муниципалитете Тель-Авив - Яффо.

Городские власти также призвали жителей обращаться по телефону со всеми неотложными вопросами на горячую линию.

Заявление об открытии бомбоубежищ последовало после того, как организация "Исламский джихад" обстреляла 80 ракетами Южный Израиль из сектора Газа, а израильская армия объявила о полномасштабной операции против исламских радикалов.

Напомним, в ответ на обстрел Ашдода Израиль начал атаковать цеха по производству оружия, склады и огневые позиции радикальной группировки "Исламский джихад" по всему сектору Газа.

"Наша политика однозначна. Тот, кто нам угрожает, будет уничтожен", – заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

Кроме того, Бени Ганц утвердил приказ о призыве 25 000 резервистов "для оперативных целей". Кроме того, из-за угрозы ракетных ударов из сектора Газа по центральному Израилю, власти страны открыли бомбоубежища и внесли изменения в работу аэропорта имени Бен-Гуриона.