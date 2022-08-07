Противовоздушная оборона бессильна против обстрелов из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), поскольку пущенные ими снаряды летят слишком быстро.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев".

"Прифронтовые города (Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье) страдают прежде всего из-за реактивной и ствольной артиллерии. Из-за нее также включается сигнал воздушной тревоги, если есть сведения об обстреле с территории, подконтрольной российским войскам именно "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди это тоже воспринимают как ракетный обстрел, хотя это обстрел реактивной артиллерией, против которой, к сожалению ПВО – бессильна", - сказал Игнат.

Выход, по его словам - уничтожать батареи РСЗО там, откуда они ведут обстрел.

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