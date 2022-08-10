У Кремля нет особых причин обвинять Украину в нанесении ударов по крымскому военному аэродрому "Саки", поскольку такие удары продемонстрировали бы неэффективность российских систем ПВО.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Между тем, эксперты указывают, что вчера взрывы прогремели не только в Крыму, но и возле Новоалексеевки в Гениченском районе Херсонской области.

"Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара, но не исключает ни диверсии, ни дальнобойного ракетного удара", - отметили в ISW.

Эксперты предполагают, что Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для ударов по наземным целям (как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами). Однако пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу.



Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни в Украине, ни в РФ о том, что за взрывами стоят ВСУ, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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