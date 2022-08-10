Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину назвал две неофициальные версии взрывов на российском военном аэродроме в Крыму.

Согласно первой версии, это был удар украинским вооружением, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты".

"Наш ВПК тоже не стоит на месте", - добавил Арестович.

По второй, сработали "украинские партизаны", которые пронесли взрывчатку на объект.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на чиновника из Минобороны Украины написала, что взрывы на аэродроме в Крыму - это работа ВСУ.

Между тем в России в качестве основной причины взрывов на аэродроме возле Новофедоровки в Крыму рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. В Минобороны РФ утверждают, что "нет никаких признаков, улик и тем более фактов" намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва.