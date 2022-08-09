Один человек погиб в результате взрывов в крымском поселке Новофедоровка.

Об этом сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале.

"К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана", – написал он.

По его словам, "ситуация локализована и находится под контролем". Сейчас в пострадавшем районе проводится обход и определяется размер ущерба. Аксенов заверил, без помощи никто не останется.

Ранее "Минздрав" Крыма сообщил, что на 17:30 по киевскому времени за медицинской помощью после взрывов в Новофедоровке обратились пять человек. Одному человеку делают операцию, угрозы для его жизни нет. Также один из раненых - 13-летний подросток, его уже выписали после оказанной помощи.

"Страна" приводила основные версии взрывов на аэродороме близ города Саки.

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