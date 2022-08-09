Официальные лица Украины делают заявления на фоне взрывов в Новоалексеевке в Крыму.

"Украинский юг особенно прекрасен в августе", - сообщил глава ОП Андрей Ермак.





"Российская привычка курить возле бавовни в конце концов их погубит", - написал Алексей Арестович.





"Точно знаю, что взрывы в телевизоре никогда не передают реальную атмосферу и ощущения. Вдвойне неприятно, когда ты с детьми и на море. Думаю, надо запретить русским курить на военных объектах", - написал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.





"Поздравляю с началом дерусификации и демилитаризации украинского Крыма", - написала глава Кировоградской ОГА Мария Черная.





"Сегодняшние взрывы в Новофедоровке - очередное напоминание о том, чей Крым. Потому что он - Украина", - написала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.





Ранее "Власти" Крыма объявили эвакуацию из Новофедоровки. Туристы и жители покидают село. Также сообщалось, что в сторону села массово выехали кареты скорых из Евпатории, а в обратном направлении образовались пробки из местных и туристов, желающих покинуть район.



Напомним, что ориентировочно с 15:00 в Крыму раздаются взрывы возле авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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