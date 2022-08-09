"Глава Крыма" прокомментировал взрывы в Новофедоровке в Крыму. Он заявил об установлении вокруг места пожара пятикилометрового периметра, "с целью исключения ранения местных жителей". Также объявлена эвакуация жителей и туристов.



В Сакском районе, где происходят взрывы, местные "власти" заявили об эвакуации граждан. Также в социальных сетях появилось видео, как люди на машинах покидают Сакский район, где объявлена эвакуация из-за взрывов.

В процессе эвакуации из Новофедоровки уже вывезли около 30 человек. Власти планируют расселить их в пансионатах и гостиницах, сообщил "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Ранее мы писали, что туристы и жители покидают село. Также сообщалось, что в сторону села массово выехали кареты скорых из Евпатории, а в обратном направлении образовались пробки из местных и туристов, желающих покинуть район.



Напомним, что ориентировочно с 15:00 в Крыму раздаются взрывы возле авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района. Она находится в 200 км от фронта. Уже известно о первых раненных.



Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.