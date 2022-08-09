"Власти" Крыма объявили эвакуацию из Новофедоровки. Местные жители массово покидают село. Видео
"Глава Крыма" прокомментировал взрывы в Новофедоровке в Крыму. Он заявил об установлении вокруг места пожара пятикилометрового периметра, "с целью исключения ранения местных жителей". Также объявлена эвакуация жителей и туристов.
В Сакском районе, где происходят взрывы, местные "власти" заявили об эвакуации граждан. Также в социальных сетях появилось видео, как люди на машинах покидают Сакский район, где объявлена эвакуация из-за взрывов.
В процессе эвакуации из Новофедоровки уже вывезли около 30 человек. Власти планируют расселить их в пансионатах и гостиницах, сообщил "советник главы Крыма" Олег Крючков.
Ранее мы писали, что туристы и жители покидают село. Также сообщалось, что в сторону села массово выехали кареты скорых из Евпатории, а в обратном направлении образовались пробки из местных и туристов, желающих покинуть район.
Напомним, что ориентировочно с 15:00 в Крыму раздаются взрывы возле авиабазы россиян в Новофедоровке Сакского района. Она находится в 200 км от фронта. Уже известно о первых раненных.
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