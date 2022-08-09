Во вторник, 9 августа, телеграм-каналы публикуют видео пробки, которая вытянулась на подъезде к Крымскому мосту на фоне взрывов в Новофедоровке.

Пишут, что этот затор начинается "задолго до Крымского моста".

Напомним, что сегодня в Крыму раздались взрывы возле авиабазы россиян в Новофедоровке, которая находится в 200 километрах от фронта. Это произошло под Саками.

Мы уже публиковали все версии произошедшего. Первая версия, о которой сразу заговорили - украинский удар с воздуха. Однако подтверждающих видео пока нет, а российские тг-каналы сообщили, что местные жители не слышали звуков прилета, а взрывы начались неожиданно.

Вторая версия - диверсия. Третья версия - ЧП. Издание "Крымская правда" сообщило, что причиной взрывов стал пожар при погрузке топлива.

Тем временем "власти" Крыма объявили эвакуацию из Новофедоровки. Местные жители массово покидают село.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

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