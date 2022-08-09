Взрывы на аэродроме в Крыму - это работа ВСУ.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника из Минобороны Украины.

По его словам, для удара использовали оружие исключительно украинского производства.

"Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для атак против наших сил на южном театре боевых действий", - сказал чиновник.

Между тем в России в качестве основной причины взрывов на аэродроме возле Новофедоровки в Крыму рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. В Минобороны РФ утверждают, что "нет никаких признаков, улик и тем более фактов" намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва.

После взрывов "глава" Крыма Сергей Аксенов объявил желтый уровень террористической опасности до 24 августа.