Министерство обороны Украины заявляет, что "не может установить" причину пожара на аэродрома "Саки". При этом оно допускает, что "факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне". Об этом сообщает Минобороны Украины в Facebook.

"Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-нибудь характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Пользуясь случаем обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным Силам Украины!", - говорится в сообщении Минобороны.

Украинское военное ведомство также "напоминает правила пожарной безопасности и запрет курения в неположенных местах".

Как писала "Страна", сегодня около 15:30 по киевскому времени в районе военной авиабазы россиян в Новофедоровке произошла серия взрывов, которая может указывать на детонацию боеприпасов.

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия в поселок Новофедоровка Сакского района. Телеграм-канал Baza сообщает со ссылкой на очевидцев, что большое количество карет скорой помощи едет в сторону Новофедоровки из Евпатории. Туристы и жители покидают село.

Напомним, "власти" Крыма объявили эвакуацию из Новофедоровки. Местные жители массово покидают село, у Крымского моста образовались пробки.

В качестве основной причины взрывов на аэродроме возле Новофедоровки в Крыму, где сообщают о гибели одного человека и осколочных ранениях трех, рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.